«Я не выдержала и затеяла драку». Бычкова рассказала о тайной дисквалификации на полтора года

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова рассказала, что в 2015 году она была тайно дисквалифицирована за драку с соперницей. Скандал произошел на турнире в китайском Нанкине после матча со словацкой теннисисткой Кристиной Кучовой. По словам Бычковой, Кучова слишком долго лежала на корте из-за судорог в ноге. По правилам брать медицинский перерыв из-за судорог запрещено, как и слишком долго лежать на корте.

По словам Бычковой, Кучову спас супервайзер турнира, у которого якобы была с теннисисткой взаимная симпатия. Тот сказал, что у словачки не судороги и медицинский перерыв необходим.

«В общем, Кучова вернулась к матчу и тут же начала мощно подавать, бить по мячу и хорошо перемещаться, — цитирует «РБ» Бычкову. — Она все забивала в один удар, и все попадало в корт. «Ну как так?» — раздается в твоей голове. Ты посылаешь мяч в одну сторону, потом переводишь в другую, и она по идее не должна бежать за ним с судорогами. Но она бежит, при этом еще забивает навылет».

По словам Бычковой, она сразу же отправилась в офис турнира за призовыми, ее попросили погулять минут 20-30, после чего она вернулась в офис в том же потном платье, в котором играла.

«Тут вдруг мимо меня проплывает эта красавица, с помытой головой, веселая, улыбается. Я не выдержала и затеяла драку. Вот поэтому пять лет спустя я здесь. Меня дисквалифицировали на полтора года», — вспоминает Бычкова.

Драка попала на камеры гостиницы, и Бычковой выписали 18 месяцев дискваливикации и штраф в 3150 долларов.

«Когда она закончилась, мне исполнилось уже 32 с лишним года, я ушла в полный угар, и мне было не до тенниса», — пояснила Бычкова решение не возвращаться на корт. При этом она отметила, что она к тому времени устала от тенниса.

«За допинг дают иногда по паре месяцев, а мне полтора года за такую ситуацию. Я решила, что это пинок под зад мне от судьбы, пора что-то менять. Плюс я устала от тенниса, он меня заколебал, мне хотелось блевать», — резюмировала Бычкова.