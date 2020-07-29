«Так прекрасна!» Российская фигуристка опубликовала завораживающее фото

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала свою черно-белую фотографию в Instagram. Она приняла участие в челлендже в поддержку женщин во всем мире.

Участницы акции публикуют в соцсетях черно-белые фото с хэштегами #challengeaccepted, #challengeaccepted и #womanpowerment. Цель челленджа — поддержка женщин, развитие хороших отношений, дружбы между ними, чувства сестринства.

При этом многие оценили сам кадр. Отзывы в комментариях содержат оценки в стиле «Так прекрасна!»

26-летняя Елена Ильиных — олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр в Сочи, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, а также обладательница бронзовой медали европейского чемпионата, серебряный призер командного чемпионата мира.