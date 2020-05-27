Супруга Овечкина показала, как старший сын ждет младшего

Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала видео в сториз своего Instagram с сыном Сергеем. Сегодня она родила второго мальчика, которого назвали Ильей.

— Тем временем, наш маленький со своим дядей Мишей не скучает, — подписала видео супруга хоккеиста.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.