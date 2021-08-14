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Синхронистка Субботина показала откровенное фото с открытым вырезом под грудью

10:40
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram
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Российская синхронистка Варвара Субботина выложила новый пост в своем Instagram.

20-летняя спортсменка выложила у себя в сторис фотографию в платье с открытым вырезом под грудью.

Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.

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Иван Торопцев все материалы автора

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