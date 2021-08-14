Синхронистка Субботина показала откровенное фото с открытым вырезом под грудью

Российская синхронистка Варвара Субботина выложила новый пост в своем Instagram.

20-летняя спортсменка выложила у себя в сторис фотографию в платье с открытым вырезом под грудью.

Варвара Субботина. Фото Instagram

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.