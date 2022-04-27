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Сегодня, 11:35

45-летняя Шакира показала откровенное фото в дерзком купальнике

Певица Шакира показала откровенное фото в чёрном купальнике
Читать «СЭ» в
Шакира и Жерар Пике.
Фото Global Look Press
Шакира.
Фото Личные соцсети Шакиры
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Известная певица, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира опубликовала новый пост в своих соцсетях.

На фотографии 45-летняя женщина стоит в полный рост в черном купальнике с длинными рукавами.

35-летний Пике в этом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол. Он выступает за «Барселону» с 2008 года.

Пике и Шакира вместе с 2011 года. Пара воспитывает двух сыновей: Милан (9 лет) и Саша (7 лет).

Шакира. Фото Личные соцсети Шакиры
Шакира.
Личные соцсети Шакиры
Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
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