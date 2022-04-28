Жена Ари назвала позором желание Павла Мамаева сократить алименты на дочь

Жена бразильского экс-форварда «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари Наталья Грызлова отреагировала на поведение игрока «Химок» Павла Мамаева.

«Смотрю на ситуацию Аланы Мамаевой и Павла Мамаева и просто хватаюсь за голову. Эта история длится уже не первый месяц. Алана пытается отсудить какие-то доли на его же ребенка... Неважно, какие у тебя отношения с матерью твоего ребенка. Это же твоя кровь! Пройдет время, все утрясется, но из-за этой грязи и дележки отпечаток останется на всю жизнь. Я еще понимаю, когда у мужчины минимальная зарплата в 15 тысяч рублей и он пытается что-то урвать. Но когда у тебя есть возможность помогать своему же ребенку и такое происходит, то это уже позор», — сказала Наталья на видео, которое опубликовала в своих соцсетях.

В среду суд постановил, что Мамаев должен выплачивать 1/6 от всех доходов вместо 1/3 в качестве алиментов. Футболист подал апелляцию, чтобы платить меньше алименты дочери, которая родилась в браке с Аланой Мамаевой.

В январе 2022 года Павел Мамаев женился на бывшей подруге Аланы, Надежде Санько, которая ждет от него ребенка.