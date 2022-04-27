«Красивая даже без макияжа». Подписчики оценили утренние фото Загитовой в Нижнем Новгороде

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опуб ликовала фото и видео из Нижнего Новгорода. На снимке девушка изображена без косметики ранним утром.

На видео спортсменка показала вид с Чкаловкой лестницы.

26 апреля в Нижнем Новгороде прошло шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.

В комментариях подписчики оценили фото и видео фигуристки:

«Красивая даже без макияжа».

«Алина, спасибо, что порадовала нижегородцев своим волшебным катанием!»

«Красотка на фоне красот».

«Будем ждать с нетерпением. Спасибо за магию вашего катания. Непередаваемые чувства и эмоции».