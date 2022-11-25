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Севастьянова опубликовала фото в коротких шортах и маечке

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Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

27-летняя девушка выложила фото в шортах и белой майке, оголив живот.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Ранее стало известно, что Севастьянова рассталась с мужчиной после пяти лет отношений.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».

Каролина Севастьянова
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