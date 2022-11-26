Жена Икарди сделала эффектные фото в купальнике и скрыла мужа. Но он показал другие кадры
Жена Икарди сделала фото в купальнике и скрыла мужа
Жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала новые фото в своих соцсетях с интригующей подписью.
Ранее футболист написал: «Она и есть вся моя жизнь в облике женщины. У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны», прикрепив совместный снимок с супругой.
Ванда Нара и Мауро Икарди.
Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети
Нара в свою очередь опубликовала почти такие же фото, как и футболист, но уже без него.
«Крабы покусали его. Его одежду, его печаль и его иллюзии. Прошли тысячи Лун..» — так подписала один из постов Нара.
Ванда Нара и Мауро Икарди.
Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети
Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. 23 сентября девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.
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