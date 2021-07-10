«Богиня». Гимнастка Севастьянова показала фото в шикарном платье
04:01
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в Instagram. 26-летняя спортсменка сфотографировалась в бело-голубом платье с высоким вырезом.
Девушка сделала снимок на фоне «Гранд-Отеля», находящегося в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу (Франция).
«Богиня», — оценил фотографию один из подписчиков в комментариях.
Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Читайте также
Веснина и Кудерметова совершили чудо в полуфинале. Елена в четвертый раз сыграет в главном парном матче Уимблдона
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю