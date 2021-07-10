«Богиня». Гимнастка Севастьянова показала фото в шикарном платье

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в Instagram. 26-летняя спортсменка сфотографировалась в бело-голубом платье с высоким вырезом.

Девушка сделала снимок на фоне «Гранд-Отеля», находящегося в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу (Франция).

«Богиня», — оценил фотографию один из подписчиков в комментариях.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.