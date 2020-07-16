Рудковская выложила фото в купальнике, где она целуется с Плющенко. Невероятно красиво

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко опубликовала фото у себя в Instagram.

На фотографии, сделанной на одном из итальянских курортов, Рудковская страстно целуется с Плющенко на яхте.

— Одно из моих любимых фото с отдыха, когда уже туда вырвусь — не знаю. Очень рада, что приступила к активной работе, но все равно очень хочу на море, — подписала публикацию Рудковская.