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Рудковская выложила фото в купальнике, где она целуется с Плющенко. Невероятно красиво

13:16
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото Instagram
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото Instagram
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Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко опубликовала фото у себя в Instagram.

На фотографии, сделанной на одном из итальянских курортов, Рудковская страстно целуется с Плющенко на яхте.

— Одно из моих любимых фото с отдыха, когда уже туда вырвусь — не знаю. Очень рада, что приступила к активной работе, но все равно очень хочу на море, — подписала публикацию Рудковская.

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