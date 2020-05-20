Российская легкоатлетка Клишина назвала свой любимый элемент одежды

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram. 29-летняя спортсменка призналась, что предпочитает носить джинсы.

«Немного о предпочтениях в одежде. Джинсы — очень востребованная вещь в моем гардеробе. Они «прошли» долгий путь с момента первой продажи до сегодняшних дней, и стали одним из самых популярных и привычных элементов гардероба каждого современного человека. А мой родной город Тверь в середине 80-х — Калинин, был «джинсовой столицей» СССР. Там были сшиты первые советские фабричные джинсы. Сейчас я часто ношу джинсы и отлично сочетаю их как с кедами, так и туфлями», — написала в Instagram Клишина.