Российская легкоатлетка Евстюнина похвасталась накачанными ягодицами
15 июля 2021, 19:48
Российская легкоатлетка Александра Евстюнина опубликовала новый пост в своем Instagram.
Спортсменка показала подписчикам кадр с фотосессии в боди телесного цвета, обратив внимание на ягодицы.
«Теперь с нетерпением жду фото», — написала Евстюнина.
28-летняя Евстюнина является мастером спорта по прыжкам в длину.
Сторис Александры Евстюниной. Фото Instagram
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