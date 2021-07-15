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Российская легкоатлетка Евстюнина похвасталась накачанными ягодицами

15 июля 2021, 19:48
Александра Евстюнина. Фото Instagram Сторис Александры Евстюниной. Фото Instagram
Александра Евстюнина. Фото Instagram

Российская легкоатлетка Александра Евстюнина опубликовала новый пост в своем Instagram.

Спортсменка показала подписчикам кадр с фотосессии в боди телесного цвета, обратив внимание на ягодицы.

«Теперь с нетерпением жду фото», — написала Евстюнина.

28-летняя Евстюнина является мастером спорта по прыжкам в длину.

Сторис Александры Евстюниной. Фото Instagram
Сторис Александры Евстюниной. Фото Instagram

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