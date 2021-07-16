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Российская скелетонистка Канакина нырнула в речку в микроскопических трусиках

09:23
Юлия Канакина. Фото Instagram
Юлия Канакина. Фото Instagram
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Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала у себя в Instagram новое видео.

В ролике спортсменка ныряет в воду в розовом купальнике.

«Идеальное завершение утренней тренировочки — охладиться после пекла на стадионе», — подписала публикацию Канакина.

В 2017 году Канакина становилась чемпионкой мира среди юниоров по скелетону.

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Иван Торопцев все материалы автора

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