Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала откровенное фото на пляже

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 20 апреля опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя Севастьянова показала, как отдыхает на Мальдивах. Гимнастка выложила фотографию на берегу пляжа в платье кофейного цвета.

«Прекрасный вечер», — подписала публикацию спортсменка.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.