Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала откровенное фото на пляже
09:02
Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 20 апреля опубликовала новое фото в Instagram.
25-летняя Севастьянова показала, как отдыхает на Мальдивах. Гимнастка выложила фотографию на берегу пляжа в платье кофейного цвета.
«Прекрасный вечер», — подписала публикацию спортсменка.
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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