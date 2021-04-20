Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала откровенное фото на пляже

09:02
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Теги:

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 20 апреля опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя Севастьянова показала, как отдыхает на Мальдивах. Гимнастка выложила фотографию на берегу пляжа в платье кофейного цвета.

«Прекрасный вечер», — подписала публикацию спортсменка.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд