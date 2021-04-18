Девушка-боец MMA Ванзант показала откровенное фото в синем купальнике

Звезда наилегчайшего дивизиона UFC Пейдж Ванзант 18 апреля опубликовала в Instagram новое фото.

На нем она позирует в голубом купальнике на фоне бассейна.

В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас. Это был ее последний бой по контракту с UFC.