Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в зеленом купальнике на фоне лазурного моря

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 20 апреля опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя спортсменка выложила фото в полный рост на берегу пляжа. Судя по геолокации, Севастьянова сейчас пребывает на Мальдивах.

«Любовь», — подписала публикацию спортсменка и добавила смайл в виде сердца.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.