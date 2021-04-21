Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в зеленом купальнике на фоне лазурного моря
09:00
Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 20 апреля опубликовала новое фото в Instagram.
25-летняя спортсменка выложила фото в полный рост на берегу пляжа. Судя по геолокации, Севастьянова сейчас пребывает на Мальдивах.
«Любовь», — подписала публикацию спортсменка и добавила смайл в виде сердца.
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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