Олимпийская чемпионка Севастьянова похвасталась фигурой в леопардовом купальнике

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя спортсменка выложила снимок в полный рост на берегу пляжа. Она в леопардовом купальнике, однако вместо трусов у нее набедренная повязка, на что подписчики обратили внимание.

_alisa_zolotova_: «На Мальдивах ни обувь, ни трусы не нужны».

aleksandr_ryr: «Все фото увеличили? Без трусов??»

«Я в купальнике», — подчеркнула Севастьянова.

Судя по геолокации, девушка все еще отдыхает на Мальдивах.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.