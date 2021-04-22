Олимпийская чемпионка Севастьянова похвасталась фигурой в леопардовом купальнике
08:30
Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.
25-летняя спортсменка выложила снимок в полный рост на берегу пляжа. Она в леопардовом купальнике, однако вместо трусов у нее набедренная повязка, на что подписчики обратили внимание.
_alisa_zolotova_: «На Мальдивах ни обувь, ни трусы не нужны».
aleksandr_ryr: «Все фото увеличили? Без трусов??»
«Я в купальнике», — подчеркнула Севастьянова.
Судя по геолокации, девушка все еще отдыхает на Мальдивах.
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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