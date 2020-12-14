Олимпийская чемпионка по гимнастике Севастьянова назвала секреты идеального пресса

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассказала своим подписчикам в Instagram, какие упражнения она выполняет для сохранения спортивного пресса.

— Еще один популярный запрос был у меня на станице это — мой пресс, — написала Севастьянова в Instagram. — Скажу сразу, у меня мой пресс зависит в основном от веса, и это основа того, что есть на фото, но естественно без тренировок такого бы не было. И так даю вам те упражнения которые я делаю почти каждый день .

1. Скручивания (стандартное упражнение на пресс), три подхода по 30 раз, для начала будет вполне достаточно.

2. Скручивания с поднятыми ногами (это больше для сжигания жира), 3 подхода по 15 раз.

3. Велосипед (самое сложное наверно), после первых двух пресс уже должен «гореть».

4. Поднятие ног вместе с тазом (прорабатывается нижняя часть) 3 подхода по 30 раз.

И последнее. Планка — 2 подхода по 1 минуте. Если наладить питание и делать это хотя бы через день, ваш пресс не заставить себя ждать.

Севастьянова также является двукратной чемпионкой Европы (2012). Гимнастка выступала в составе сборной России.