Ари и его русская жена ждут второго ребенка

Бывший нападающий «Краснодара» Ари и его русская жена Наталья Грызлова ждут второго ребенка.

«Бог одарил нас величайшим из богатств: скоро появится маленький ангелочек, мы будем родителями! Лучший подарок в этом году! Спасибо тебе, Господи. Наташа, я люблю тебя», — написал Ари в Instagram.

Пара поженилась в декабре 2014 года. В 2015 году у них родилась дочь Ариана.