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Ари и его русская жена ждут второго ребенка

19:45
Наталья Грызлова и Ари. Фото Instagram
Наталья Грызлова и Ари. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Краснодара» Ари и его русская жена Наталья Грызлова ждут второго ребенка.

«Бог одарил нас величайшим из богатств: скоро появится маленький ангелочек, мы будем родителями! Лучший подарок в этом году! Спасибо тебе, Господи. Наташа, я люблю тебя», — написал Ари в Instagram.

Пара поженилась в декабре 2014 года. В 2015 году у них родилась дочь Ариана.

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Анна Горшкова все материалы автора
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