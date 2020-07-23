Николь Ковальчук написала о правильном питании. И показа идеальную фигуру

Николь Ковальчук, жена форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новый пост в Instagram. Она продемонстрировала идеальную фигуру.

— Девочки, очень часто вы просите написать меня о моем питании. — написала Ковальчук. — Я не очень люблю давать рекомендации людям, которых я лично не знаю, какои? системы питания им придерживаться не зная их лично, их образа жизни, веса, состояния здоровья. Ч считаю это не профессионально и легкомысленно.

Да простят меня блогеры-гуру фастинга и различных новомодных диет, пропагандирующие разные системы голодания и питания, где каждыи? из них считает свое? питание правильным. Я ничего не имею против всех этих систем, но прежде чем переходить на любую форму диеты стоит обязательно проконсультироваться со СПЕЦИАЛИСТОМ, заранее прои?ти обследование, исключить хронические недуги и дефицит полезных веществ. Потому что в каждои? диете есть противопоказания. И не важно сколько раз ты ешь, дважды в день большими порциями или пять, но маленькими, потому что ни один из этих методов может не подои?ти лично тебе!

У меня был опыт «соревновательнои? диеты», где я ела 4-5 раз в день, но маленькими порциями, и это очень работало в моем случае. Главное понимать, что ты ешь, когда и в каких количествах.

Сеи?час я питаюсь чисто и сбалансированно 3 раза в день и это тоже работает. Я сужу по прекрасным показателям анализов, которые сдаю каждые полгода. Я не голодаю, не высчитываю когда должен быть следующий приеем пищи, если мне нужно подсушиться-это дефицит калории?, если набрать-профицит.

Очень важна дисциплина как в тренировках, так и в питании. Ну невозможно без спорта добиться упругого тела дельфина так же, как невозможно быть здоровым без чистого сбалансированного питания.