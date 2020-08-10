Невеста Роналду снова заинтриговала откровенным фото. Привлекательный кадр
10 августа 2020, 19:30
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала фото в узком купальнике в своем Instagram.
«Отличный угол», — написал один из подписчиков девушки.
Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.
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