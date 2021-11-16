«Наслаждаемся». Гимнастка Солдатова показала фото в узких черных трусиках на пляже
Гимнастка Солдатова показала фото в черном купальнике
13:48
Российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новую фотографию. Девушка показала снимок с пляжа в черном купальнике.
«Разбирала архивы. И почему раньше не замечала это фото», — подписала снимок Солдатова.
«Теперь замечаем, наслаждаемся», — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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