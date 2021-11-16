«Наслаждаемся». Гимнастка Солдатова показала фото в узких черных трусиках на пляже

Российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новую фотографию. Девушка показала снимок с пляжа в черном купальнике.

«Разбирала архивы. И почему раньше не замечала это фото», — подписала снимок Солдатова.

«Теперь замечаем, наслаждаемся», — отреагировал один из пользователей в комментариях.