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Украинская теннисистка Костюк опубликовала фото в белом купальнике

05:18
Марта Костюк. Фото Instagram
Марта Костюк. Фото Instagram

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала новый сторис в Instagram.

19-летняя спортсменка выложила фото в белом купальнике.

Марта Костюк. Фото Instagram
Марта Костюк. Фото Instagram

Марта Костюк является победительницей юниорского Australian Open-2017 и юниорского US Open в парном разряде. Костюк должна была выступить на Олимпиаде-2020 в одиночном и парном разрядах, но отказалась от участия из-за травмы плеча.

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Сергей Разин все материалы автора
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