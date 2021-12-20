«А баба-блогер не только всякую хрень снимает». Карпин оценил первый клип супруги
Главный тренер сборной России Карпин оценил первый клип супруги
20:41
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, выпустила свой первый клип на песню «Алкоголь». Сам Карпин с иронией прокомментировал новый клип супруги.
«А баба-блогер не только всякую хрень снимает», — написал Карпин в Instagram.
Валерий и Дарья Карпины сыграли свадьбу в июне 2017 года. У пары две дочери — Дарья и Александра.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю