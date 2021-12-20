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«А баба-блогер не только всякую хрень снимает». Карпин оценил первый клип супруги

Главный тренер сборной России Карпин оценил первый клип супруги
20:41
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, выпустила свой первый клип на песню «Алкоголь». Сам Карпин с иронией прокомментировал новый клип супруги.

«А баба-блогер не только всякую хрень снимает», — написал Карпин в Instagram.

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Валерий и Дарья Карпины сыграли свадьбу в июне 2017 года. У пары две дочери — Дарья и Александра.

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Иван Шитик все материалы автора
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