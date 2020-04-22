«Надоело, я сдаюсь!» Виктория Лопырева пожаловалась на апатию из-за карантина

Посол чемпионата мира-2018, Мисс России-2003 Виктория Лопырева пожаловалась на апатию из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. В данный момент 36-летняя модель находится в ОАЭ вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном Марком-Лионелем.

— Качай пресс, прокачай себя, научись качать... Все пытаются кого-то чему-то научить и... Это круто, но я на сегодня give up (сдаюсь — прим. «СЭ»)! Надоело! А давайте, наоборот, я у вас спрошу, что делать с апатией? Ну это когда с жадностью перечитал и переслушал кучу книг, прошёл интересный марафон, неделю исправно занимался онлайн тренировками и вспомнил, как мыть полы и красить корни зубной щеткой. Счастливо повалялся на диване и узнал, как это — ничего не делать и никуда не спешить, но тут — бам — и накрыло. Я самый большой оптимист в нашей семье, но и на солнце бывают пятна. Не хочу гневить Бога — у меня, правда, все хорошо, но настроения нет совсем... Помогите. Может астрологи в курсе, что там у Львов с луной в Водолее сейчас? Круто быть эмпатом, который чувствует все и всех, но не сегодня.