«Начни свою неделю с улыбки». Космическое по красоте фото Медведевой за обедом

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в Instagram. 20-летняя россиянка показала фотографии, на которых она обедает на природе.

«Начни свою неделю с улыбки», — написала Медведева.

«Это все водичка с лимоном, девочки», — ответила в комментариях фигуристка Станислава Константинова.

«Женя, безумно красивая», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.

Медведева также является двукратной чемпионкой мира и Европы.