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«Начни свою неделю с улыбки». Космическое по красоте фото Медведевой за обедом

13 июля 2020, 13:44
Евгения Медведева. Фото instagram.com
Евгения Медведева. Фото instagram.com
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Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в Instagram. 20-летняя россиянка показала фотографии, на которых она обедает на природе.

«Начни свою неделю с улыбки», — написала Медведева.

«Это все водичка с лимоном, девочки», — ответила в комментариях фигуристка Станислава Константинова.

«Женя, безумно красивая», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.

Медведева также является двукратной чемпионкой мира и Европы.

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