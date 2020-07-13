«Начни свою неделю с улыбки». Космическое по красоте фото Медведевой за обедом
13 июля 2020, 13:44
Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в Instagram. 20-летняя россиянка показала фотографии, на которых она обедает на природе.
«Начни свою неделю с улыбки», — написала Медведева.
«Это все водичка с лимоном, девочки», — ответила в комментариях фигуристка Станислава Константинова.
«Женя, безумно красивая», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.
Медведева также является двукратной чемпионкой мира и Европы.
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