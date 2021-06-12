Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Мое сердце останавливается». Бывшая девушка Норманна показала откровенное селфи

18:06
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Теги:

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram откровенное фото c отдыха.

Девушка сделала селфи в розовом купальнике на фоне моря.

Публикация от ??? ??? (@violetta.bert)

Подписчик оценил фотографию:

shamanenok20: «Мне кажется, я сейчас умру. Когда смотрю на тебя, мое сердце останавливается».

Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

Читайте также

Дания — Финляндия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции
В Санкт-Петербурге огромные очереди за FAN-ID перед матчем Россия — Бельгия
Дания — Финляндия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Евро-2020: расписание и результаты матчей 12 июня, Бельгия — Россия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд