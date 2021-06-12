«Мое сердце останавливается». Бывшая девушка Норманна показала откровенное селфи
18:06
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram откровенное фото c отдыха.
Девушка сделала селфи в розовом купальнике на фоне моря.
Подписчик оценил фотографию:
shamanenok20: «Мне кажется, я сейчас умру. Когда смотрю на тебя, мое сердце останавливается».
Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).
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