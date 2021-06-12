«Мое сердце останавливается». Бывшая девушка Норманна показала откровенное селфи

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram откровенное фото c отдыха.

Девушка сделала селфи в розовом купальнике на фоне моря.

Подписчик оценил фотографию:

shamanenok20: «Мне кажется, я сейчас умру. Когда смотрю на тебя, мое сердце останавливается».

Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).