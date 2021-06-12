Жена Песьякова показала фото в розовом купальнике с откровенным вырезом
17:10
Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала фото в откровенном купальнике.
«Фотограф Сергей П. подчеркнет и зафиксирует Вашу красоту посредством устройства Apple iPhone на живописном побережье. Дорого. Очень дорого», — написала Ксения в Instagram.
Сергей и Ксения Песьяковы вместе с детьми — сыном Артемом и дочерью Полиной — проводят отдых на Мальдивах.
В прошлом сезоне 32-летний Песьяков провел 26 матчей за «Ростов» и пропустил 31 мяч.
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