  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Милана Тюльпанова объяснила причину развода с Кержаковым

19:16
Милана Тюльпанова. Фото Instagram.
Милана Тюльпанова. Фото Instagram.
Теги:

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, объяснила причину развода со спортсменом.

— Почему развелись с мужем? Потому что он был... Знаете, как в «Знакомстве с Факерами» говорили, — приводит ответ девушки РИА «Новости» со ссылкой на сторис Instagram.

Кержаков и Тюлпанова развелись в прошлом году. Решением суда их сын Артемий остался жить с матерью. В декабре 2019-го Милана рассказывала, что достигла мирового соглашения с бывшим мужем.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200609/1572707341.html

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир