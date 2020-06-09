Милана Тюльпанова объяснила причину развода с Кержаковым
19:16
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, объяснила причину развода со спортсменом.
— Почему развелись с мужем? Потому что он был... Знаете, как в «Знакомстве с Факерами» говорили, — приводит ответ девушки РИА «Новости» со ссылкой на сторис Instagram.
Кержаков и Тюлпанова развелись в прошлом году. Решением суда их сын Артемий остался жить с матерью. В декабре 2019-го Милана рассказывала, что достигла мирового соглашения с бывшим мужем.
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