Милана Тюльпанова объяснила причину развода с Кержаковым

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, объяснила причину развода со спортсменом.

— Почему развелись с мужем? Потому что он был... Знаете, как в «Знакомстве с Факерами» говорили, — приводит ответ девушки РИА «Новости» со ссылкой на сторис Instagram.

Кержаков и Тюлпанова развелись в прошлом году. Решением суда их сын Артемий остался жить с матерью. В декабре 2019-го Милана рассказывала, что достигла мирового соглашения с бывшим мужем.