Медведева выложила фото в мокром белом топике
21:53
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева выложила новый пост в Instagram.
«Интересный, красивый и вкусный день», — написала фигуристка.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа 2021 года.
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