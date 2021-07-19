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Медведева выложила фото в мокром белом топике

21:53
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева выложила новый пост в Instagram.

«Интересный, красивый и вкусный день», — написала фигуристка.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа 2021 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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