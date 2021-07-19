Медведева выложила фото в мокром белом топике

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева выложила новый пост в Instagram.

«Интересный, красивый и вкусный день», — написала фигуристка.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа 2021 года.