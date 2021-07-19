«Токио встречает». Ефимова показала фото на фоне красивого заката
22:47
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram. Он выложила фото из Олимпийской деревни в Токио.
«Токио встречает», — написала спортсменка.
Ефимова попала в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Но она не смогла отобраться на дистанцию 200 м брассом, на которой является действующей чемпионкой мира, и в личных дисциплинах выступит только на 100-метровке.
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