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Женская лига

15 ноября, 19:20

Жена Погребняка похвасталась аппетитными формами в новом видео

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мария Погребняк.
Фото Соцсети

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, опубликовала новый пост в социальных сетях.

Она похвасталась аппетитными формами в новом видео с фотосессии. Девушка одета в короткое розовое платье, а на голове у нее большие бигуди. Также вместе с Марией в фотосессии принимала участие собака породы пудель.

Ранее Мария Погребняк устроила сексуальную фотосессию в костюме для американского футбола.

Павел и Мария вместе с 2014 года. Пара воспитывает трех сыновей: Артема, Павла и Алексея.

Павел Погребняк
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