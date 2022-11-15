Жена Погребняка похвасталась аппетитными формами в новом видео

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, опубликовала новый пост в социальных сетях.

Она похвасталась аппетитными формами в новом видео с фотосессии. Девушка одета в короткое розовое платье, а на голове у нее большие бигуди. Также вместе с Марией в фотосессии принимала участие собака породы пудель.

Ранее Мария Погребняк устроила сексуальную фотосессию в костюме для американского футбола.

Павел и Мария вместе с 2014 года. Пара воспитывает трех сыновей: Артема, Павла и Алексея.