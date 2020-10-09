«Мало сплю». Солдатова назвала 11 фактов о себе и показала фото с голым животиком
20:34
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram новый пост с 11 фактами о себе.
22-летняя россиянка написала о себе под тремя фотографиями в белом костюме с открытым животом.
«Очень люблю молоко. Без всего. Даже в ресторане люблю попросить принести мне просто теплое молочко, чем всегда удивляю официантов.
«Мало сплю. Это просто особенность моего организма. Могу всю ночь просто проваляться в кровати и на следующий день прекрасно себя чувствовать», — написала в Instagram Солдатова (целиком подпись доступна в аккаунте Солдатовой).