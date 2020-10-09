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«Мало сплю». Солдатова назвала 11 фактов о себе и показала фото с голым животиком

20:34
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram новый пост с 11 фактами о себе.

22-летняя россиянка написала о себе под тремя фотографиями в белом костюме с открытым животом.

«Очень люблю молоко. Без всего. Даже в ресторане люблю попросить принести мне просто теплое молочко, чем всегда удивляю официантов.

«Мало сплю. Это просто особенность моего организма. Могу всю ночь просто проваляться в кровати и на следующий день прекрасно себя чувствовать», — написала в Instagram Солдатова (целиком подпись доступна в аккаунте Солдатовой).

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