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«Люблю зрелых». Кастерова поздравила Малкина с днем рождения

19:04
Анна Костерова и Евгений Малкин.
Анна Костерова и Евгений Малкин.
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Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова поздравила мужа с днем рождения. Сегодня ему исполняется 34 года.

Кастерова сложила на пляже из растений фигуру в виде сердце и разместила в середине цифру 71, которая соответствует игровому номеру хоккеиста.

— Даже если ты не рядом — мы всегда с тобой... С днем рождения, — написала Кастерова.

— Ему 71? — поинтересовался один из пользователей.

— Люблю зрелых, — ответила Кастерова.

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