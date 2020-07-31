«Люблю зрелых». Кастерова поздравила Малкина с днем рождения

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова поздравила мужа с днем рождения. Сегодня ему исполняется 34 года.

Кастерова сложила на пляже из растений фигуру в виде сердце и разместила в середине цифру 71, которая соответствует игровому номеру хоккеиста.

— Даже если ты не рядом — мы всегда с тобой... С днем рождения, — написала Кастерова.

— Ему 71? — поинтересовался один из пользователей.

— Люблю зрелых, — ответила Кастерова.