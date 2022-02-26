Лионель Месси поздравил жену с днем рождения и показал ее фото в бикини

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал новый пост в своем Instagram. 34-летний футболист показал подписчикам фотографии с супругой, которая сегодня празднует свое 34-летие.

«С днем рождения моя жизнь! Желаю тебе отличного дня. Я люблю тебя», — написал Месси.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

В текущем сезоне Месси провел 22 матча за парижан, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.