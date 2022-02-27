«Итальянская Меган Фокс». Телеведущая снялась в оголяющем грудь наряде

Мисс Италии-2019, которую сравнивают с Меган Фокс, показала фото в откровенном платье

Телеведущая Helbiz Live и мисс Италии-2019 Каролина Страмаре опубликовала новый пост в своем Instagram. Девушка показала фото с недели моды в Милане в откровенном наряде, оголяющем ее грудь.

В комментариях к посту Страмаре многие пользователи сравнивают ее с голливудской актрисой Меган Фокс. Девушки имеют похожую внешность.

Ранее The Sun сообщил, что Каролина Страмаре встречается с форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

В 2019 году Страмаре стала обладательницей титула Мисс Италии. Сейчас она работает журналисткой на сервисе трансляций матчей серии Б.