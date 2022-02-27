«Итальянская Меган Фокс». Телеведущая снялась в оголяющем грудь наряде
Мисс Италии-2019, которую сравнивают с Меган Фокс, показала фото в откровенном платье
Телеведущая Helbiz Live и мисс Италии-2019 Каролина Страмаре опубликовала новый пост в своем Instagram. Девушка показала фото с недели моды в Милане в откровенном наряде, оголяющем ее грудь.
В комментариях к посту Страмаре многие пользователи сравнивают ее с голливудской актрисой Меган Фокс. Девушки имеют похожую внешность.
Ранее The Sun сообщил, что Каролина Страмаре встречается с форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.
В 2019 году Страмаре стала обладательницей титула Мисс Италии. Сейчас она работает журналисткой на сервисе трансляций матчей серии Б.
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