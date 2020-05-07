«Красотка, гордость РФ». Подписчиков покорила «неземная красота» Клишиной

Российская прыгунья в длину, вице-чемпионка мира Дарья Клишина опубликовала новое фото в Instagram за рулем автомобиля. Спортсменка поздравила всех с Днем радио.

«А помните времена, когда радиоприемники были в каждой квартире? У моих бабушки и дедушки на кухне всегда работало радио, и все дни проходили под его непрерывное звучание.

Теперь радио «ушло» в автомобили, и дома редко у кого увидишь радиоприемник.

Сегодня, кстати, в России отмечается профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиожурналистики.

А вы слушаете радио за рулем или предпочитаете слушать песни ? своих любимых исполнителей?" - написала Клишина в Instagram.

Подписчиков спортсменки больше заинтересовал ее образ.

lis_nicole: «Ты такая красивая! Всегда слушаю твой плейлист».

mikha6193: «Дашенька, ты однозначно царица, какая же ты грациозно красивая, нет слов, одни эмоции. Некоторые моменты не всегда можно описать словами, они заканчиваются. Сейчас один из таких моментов, впрочем как и все,что с тобой связано. Ты безупречно красивая девушка, мечта, неземная красота».

ylianadrachuk: «Ты огонь, очень круто».

vasilikos13: «Красотка, гордость РФ».