«Каждая женщина по-своему прекрасна». Олимпийская чемпионка сразила сексуальным черно-белым фото

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва приняла эстафету Евгении Медведевой. Она поучаствовала в челлендже в поддержку женщин во всем мире. Спортсменка опубликовал откровенную черно-белую фотографию. Ранее черно-белое фото опубликовала и сама Медведева.

«Каждая женщина по-своему прекрасна и уникальна, — написала россиянка Спасибо Евгении Медведевой за передачу эстафеты #womanpowerment, ведь мне есть, что сказать. Очень много забастовок, митингов и прочее устраивают женщины всего мира, чтобы доказать, чтобы их услышали, поняли, обратили внимание. И вроде это должно нас подбадривать! Но не всегда это имеет эффект. Я про недавнюю чудовищную трагедию в мире фигурного катания...

Каждая женщина хоть капельку, но сомневается в себе. И это нормально. Ведь каждая хочет добиться идеала. И я хочу, чтобы каждая девушка, женщина, в которой эта капелька сомнения есть, у которой не все, на данный момент, удачно складывается в жизни, прочитала этот пост. Каждая женщина уникальна и прекрасна! ТЫ, которая читаешь эти слова, ПРЕКРАСНА! Порой, это не может увидеть каждый. Главное, чтобы ты это знала! И если в жизни снова придется усомниться в себе, сохрани в закладки этот пост, и читай время от времени! С любовью и пониманием. Катя Боброва".

30-летняя Екатерина Боброва — олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, серебряный призер олимпиады и бронзовый призер чемпионата мира в танцах на льду.