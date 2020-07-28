«Просто королева». Новое фото Медведевой привело пользователей в восторг

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала у себя в Instagram новую фотографию.

На черно-белом фото Медведева сидит в кресле в черном платье.

Подписчики спортсменки оценили публикацию:

— Просто королева!

— Самая-самая красивая!

— О мой бог! Что ты творишь, Женя!

— Лучшая девушка на свете!

— Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь!