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«Просто королева». Новое фото Медведевой привело пользователей в восторг

16:00
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала у себя в Instagram новую фотографию.

На черно-белом фото Медведева сидит в кресле в черном платье.

Подписчики спортсменки оценили публикацию:

— Просто королева!

— Самая-самая красивая!

— О мой бог! Что ты творишь, Женя!

— Лучшая девушка на свете!

— Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь!

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