«Просто королева». Новое фото Медведевой привело пользователей в восторг
16:00
Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала у себя в Instagram новую фотографию.
На черно-белом фото Медведева сидит в кресле в черном платье.
Подписчики спортсменки оценили публикацию:
— Просто королева!
— Самая-самая красивая!
— О мой бог! Что ты творишь, Женя!
— Лучшая девушка на свете!
— Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь!
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