«Как же ему повезло». Русская девушка Норманна удивила подписчиков откровенным фото

Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию у себя в Instagram.

На фото 28-летняя девушка позирует в откровенном белье фиолетового цвета.

Виолетта Грачева. Фото Instagram

«Как же ему повезло», — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Добавим, что Instagram-аккаунт у Грачевой закрытый.

В конце августа 2021 года «Норвич» арендовал 25-летнего Норманна до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. Норвежец принял участие в 4 матчах команды и сделал 1 результативную передачу.