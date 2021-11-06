«Как же ему повезло». Русская девушка Норманна удивила подписчиков откровенным фото
Русская девушка Норманна удивила подписчиков откровенным фото
08:49
Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию у себя в Instagram.
На фото 28-летняя девушка позирует в откровенном белье фиолетового цвета.
Виолетта Грачева. Фото Instagram
«Как же ему повезло», — отреагировал один из подписчиков в комментариях.
Добавим, что Instagram-аккаунт у Грачевой закрытый.
В конце августа 2021 года «Норвич» арендовал 25-летнего Норманна до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. Норвежец принял участие в 4 матчах команды и сделал 1 результативную передачу.
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