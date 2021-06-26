«Без трусиков?» Гимнастка Севастьянова показала фото в откровенном белом платье
15:30
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото у себя в Instagram.
Спортсменка выложила фотографию в откровенном белом платье.
«Отличная одежда для похода на пляж», — написала Севастьянова.
«Без трусиков?» — отреагировал один из подписчиков спортсменки.
«Все уже увеличивали фото?» — добавил еще один подписчик гимнастки.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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