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«Худышка». Сотникова показала новое фото в красном купальнике

6 июля 2020, 17:22
Аделина Сотникова. Фото instagram.com
Аделина Сотникова. Фото instagram.com
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Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в Instagram. 24-летняя спортсменка показала подписчикам фото в красном купальнике.

«Море, солнце, друзья», — добавила в Instagram хештеги Сотникова.

«Моя худышка», — отреагировала подписчика фигуристки.

Сотникова также является двукратной серебряной призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014).

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