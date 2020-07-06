«Худышка». Сотникова показала новое фото в красном купальнике

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в Instagram. 24-летняя спортсменка показала подписчикам фото в красном купальнике.

«Море, солнце, друзья», — добавила в Instagram хештеги Сотникова.

«Моя худышка», — отреагировала подписчика фигуристки.

Сотникова также является двукратной серебряной призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014).