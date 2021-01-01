  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Глушаков и Коваленко впервые опубликовали совместное фото

10:57
Ксения Коваленко и Денис Глушаков. Фото Instagram
Ксения Коваленко и Денис Глушаков. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко поздравили подписчиков с Новым годом.

«С наступающим Новым годом! Любите и берегите друг друга! Будьте здоровы и счастливы!» — написали Глушаков и Коваленко в своих постах в Instagram.

Отметим, что это первое совместное фото пары, которое они опубликовали. Информация об отношениях Глушакова и Коваленко появилась летом 2020-го.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир