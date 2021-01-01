Глушаков и Коваленко впервые опубликовали совместное фото

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко поздравили подписчиков с Новым годом.

«С наступающим Новым годом! Любите и берегите друг друга! Будьте здоровы и счастливы!» — написали Глушаков и Коваленко в своих постах в Instagram.

Отметим, что это первое совместное фото пары, которое они опубликовали. Информация об отношениях Глушакова и Коваленко появилась летом 2020-го.