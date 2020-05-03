Гимнастка Солдатова ответила на вопрос о личной жизни и молодом человеке

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопрос подписчиков по поводу личной жизни. По словам гимнастки, она не хочет выставлять ее на всеобщее обозрение.

«Мне интересно, зачем вам эта информация? Любопытство? У каждого своя позиция по поводу показа личной жизни на публику или соцсети, вот и у меня есть своя. Я никогда не выставляла и не собираюсь (или суперредко). Выражение «счастье любит тишину» полностью описывает мое положение в личной жизни. Поэтому, пожалуйста, хватит задавать мне похожие вопросы», — написала Солдатова в сториз Instagram.