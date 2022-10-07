Гимнастка Севастьянова показала фото в красном платье с откровенным вырезом

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в соцсетях. 27-летняя спортсменка показала подписчикам снимок в красном платье с открытым вырезом на груди.

На фото Севастьянова стоит в туфлях на каблуках у стены в солнцезащитных очках.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы.

Гимнастка была участницей шоу канала ТНТ «Звезды в Африке 2».