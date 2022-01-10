Гимнастка Солдатова показала, как поиграла в большой теннис в трусиках

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.

23-летняя российская спортсменка показала подписчикам, как она играла в большой теннис в белой рубашке и в спортивных трусах.

«Просто будьте счастливы и цените каждый день», — написала Солдатова.

«Вот это ножки», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры