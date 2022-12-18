Фигуристка Константинова похвасталась пышной грудью в топе с глубоким декольте
Фигуристка Константинова показала фото в топе
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в соцсетях.
22-летняя спортсменка выложила фото в откровенном белом топе с глубоким декольте.
Станислава Константинова.
Фото Соцсети
Константинова является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.
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