Медведева выложила фото в откровенном платье и с кроликами в руках
Российская фигуристка Евгения Медведева порадовала поклонников новыми снимками.
23-летняя девушка в своих соцсетях выложила фотографии в откровенном платье и с кроликами в руках.
Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы и России. Также спортсменка является двукратной победительницей финалов «Гран-при».
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