Медведева выложила фото в откровенном платье и с кроликами в руках

Российская фигуристка Евгения Медведева порадовала поклонников новыми снимками.

23-летняя девушка в своих соцсетях выложила фотографии в откровенном платье и с кроликами в руках.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы и России. Также спортсменка является двукратной победительницей финалов «Гран-при».