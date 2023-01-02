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Сегодня, 17:04

Невеста Роналду похвасталась дорогими украшениями во время полета на частном самолете

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Джорджина Родригес, супруга нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в соцсетях.

Она выложила фотографию из частного самолета в шубе и в дорогих украшениях.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Криштиану Роналду
Футбол
Джорджина Родригес
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