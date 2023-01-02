Невеста Роналду похвасталась дорогими украшениями во время полета на частном самолете
Джорджина Родригес, супруга нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в соцсетях.
Она выложила фотографию из частного самолета в шубе и в дорогих украшениях.
Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.
18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.
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